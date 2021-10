Si allontana lo spettro del default, Camera Usa approva innalzamento tetto debito di 480 miliardi Questi 480 miliardi, secondo quanto affermato dal dipartimento del Tesoro, permetteranno agli Stati Uniti di pagare i debiti fino al 3 dicembre

Anche la Camera Usa, dopo il Senato, ha dato il via libera all'accordo per alzare il tetto del debito fino al 3 dicembre ed evitare il default, aggiungendo 480 miliardi di dollari. Ora manca solo la firma del presidente Joe Biden.Con la legge approvata dalla Camera il tetto del debito aumenterà di 480 miliardi di dollari, vendendo a 28.900 miliardi. Questi 480 miliardi, secondo quanto affermato dal dipartimento del Tesoro, permetteranno agli Stati Uniti di pagare i debiti fino al 3 dicembre. Adesso toccherà al presidente Joe Biden apporre la firma entro il 18 ottobre, data in cui l'amministrazione non sarebbe più stata in grado di pagare. Tra meno di due mesi il Congresso dovrà trovare una nuova misura per evitare che i conti vadano in 'default'. La procedura seguita fin qui ricorda quella dell'anno fiscale 2011, quando alla fine venne approvato un Budget Control Act, una legge che prevedeva l'aumento del tetto del debito in tre fasi. Anche allora ci furono resistenze da parte del Congresso. Il provvedimento appena approvato, dopo mesi di scontri tra democratici e repubblicani, non autorizza nuove spese, ma concederà al governo di onorare gli impegni finanziari, inclusi gli interessi sul debito e il pagamento di pensioni e assistenza sanitaria per le fasce deboli.