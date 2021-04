Campania Vaccinazioni. De Luca: dopo fragili seguiremo criteri economici e non fasce d'età Il governatore parla a margine dell'inaugurazione di uno sportello per le imprese al centro per l'impiego, in piena controtendenza rispetto alle linee guida del governo e aggiunge "andando avanti solo per fasce di età", "quando avremo finito, l'economia italiana sarà morta"

Il Governatore campano parla a margine di un evento pubblico restando in controtendenza rispetto alle linee guida centrali. "Dobbiamo privilegiare un comparto importante dell'economia che è quello turistico e non possiamo vaccinare ad agosto", quindi una parte degli hub vaccinali proseguirà la sua azione "per anziani e fragili", "ma ci sarà un'altra parte delle strutture pubbliche che si impegnerà a vaccinare un'altra parte dei settori economici"."Bisogna partire dalle Isole e dalla fascia costiera perché ovviamente abbiamo una dimensione limitata abbiamo poche decine di migliaia di persone e quindi la vaccinazione si fa rapidamente - sottolinea - poi perché Ischia, Capri e Procida sono dei marchi turistici di valore mondiale, che quindi trainano tutto il turismo della Regione e anche dell'Italia. Un conto è stare così, un conto e poter fare da oggi una campagna di promozione turistica sul piano mondiale, prima di farsi sottrarre turismo dalla Grecia, che ha già cominciato, o dalla Spagna che già ha cominciato a immunizzare le Baleari e quant'altro. E possibile che dobbiamo arrivare sempre in ritardo?" attacca De Luca.Quindi dopo gli over 80 e fragili, il piano vaccinale della Campania non seguirà il criterio delle fasce di età, ma darà priorità all'economia."Ho appena detto al commissario Figliuolo che, una volta completati gli ultra ottantenni e i fragili, noi non intendiamo procedere per fasce di età", dice a Benevento Vincenzo De Luca, a margine dell'inaugurazione di uno sportello per le imprese al Centro per l'impiego. Andando avanti "solo per fasce di età", il suo ragionamento "quando avremo finito, l'economia italiana sarà morta".