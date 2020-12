Inchiesta Sanitopoli Benevento: assolta Nunzia De Girolamo perché "il fatto non sussiste" De Girolamo: "Finisce un incubo durato sette anni"

Condividi

L'ex ministro delle Politiche Agricole del governo Letta, Nunzia De Girolamo, è stata assolta dalle accuse di associazione per delinquere, concussione e utilità per ottenere il voto elettorale. Il pm Assunta Tillo aveva chiesto 8 anni e 3 mesi di reclusione. I giudici Fallarino, Simonetta Rotili e Francesca Telaro del tribunale di Benevento non hanno riconosciuto l'impianto accusatorio in merito alla gestione opaca del sistema sanitario sannita, con nomine, consulenze e appalti utilizzati per creare consenso elettorale. L'inchiesta risale al 2012 e fu innescata dalla denuncia dell'ex direttore generale dell'Asl di Benevento, Michele Rossi.Dopo tre ore di camera di consiglio il collegio giudicante presieduto da Daniela Fallarino, con i giudici Simonetta Rotili e Francesca Telaro, ha emesso la sentenza. Tutti assolti gli otto imputati, secondo la formula 'il fatto non sussiste'. Per l'ex ministro delle Politiche Agricole nel governo Letta, il pm Assunta Tillo aveva chiesto una condanna a 8 anni e 3 mesi di reclusione, per associazione per delinquere, concussione e utilità per ottenere il voto elettorale. Ed era la richiesta più severa nel processo che vede imputate altre 7 persone.Per gli ex stretti collaboratori di De Girolamo, Luigi Barone, attuale presidente del consorzio Asi di Benevento, il pm aveva chiesto 6 anni e 9 mesi di reclusione con l'interdizione dall'incarico che ricopre, e per Giacomo Papa 6 anni e 9 mesi. Identica richiesta anche per l'ex direttore generale dell'Asl, Michele Rossi. Per l'ex direttore amministrativo, Felice Pisapia, che consegnò una serie di registrazioni di colloqui avvenuti in casa dell'ex ministro, chiesti 3 anni e 4 mesi di carcere. Per l'ex direttore sanitario, Gelsomino Ventucci, 2 anni e 3 mesi e 2 anni e 8 mesi di reclusione per l'ex responsabile del budgeting, Arnaldo Falato.Chiesta anche l'assoluzione per il sindaco di Airola, Michele Napoletano. Il collegio giudicante non ha riconosciuto l'impianto accusatorio e si è pronunciato con la sentenza assolutoria. Entro 90 giorni saranno depositate le motivazioni."Finisce un incubo durato sette anni". Queste le prime parole dell'ex ministro delle Politiche Agricole, Nunzia de Girolamo, mentre lascia il palazzo di giustizia di Benevento, dopo la sentenza assolutoria. "Mi sono dimessa da ministro senza mai essere indagata. Ho avuto grandissime sofferenze, ma mi sono sempre difesa nel processo, mai dal processo"."Questa - ha proseguito l'ex ministro - è la prima volta che parlo, dopo tanti anni in cui ho sempre avuto paura non della magistratura, ma delle persone cattive che purtroppo popolano spesso alcuni ambienti, soprattutto quelli politici da cui io vengo"."Sinceramente io penso che oggi abbia vinto la giustizia e queste donne, questo collegio di donne mi restituisce una grande forza, una grande fiducia e la voglia di continuare a fare battaglie che ho sempre ritenuto giuste".La vicenda giudiziaria è durata 7 anni e, nel frattempo, Nunzia De Girolamo ha abbandonato la politica attiva, dopo le dimissioni da ministro e la conclusione dell'attività parlamentare. "Certo che questa vicenda ha condizionato la mia carriera - sottolinea - Se si è delinquenti non si è condizionati da cose del genere, se sei una persona per bene il condizionamento te lo crei da sola. Sicuramente ci sono state tante persone cattive che hanno infangato il mio nome, che hanno in qualsiasi occasione tentato di dire cose orribili su di me, ma per fortuna esiste la giustizia"."Adesso mi riprenderò tutte le mie soddisfazioni - annuncia, ma scansa l'ipotesi di una candidatura alle prossime elezioni amministrative di Benevento, la sua città -. E' un appuntamento che non mi riguarda. Adesso mi aspetta il mio programma su Rai1 "Ciao maschio". Sicuramente farò delle battaglie dalle quali nessuno mi potrà sottrarre. Sentirete ancora parlare di me".