Dopo 85 giorni di attività ​Canarie, conclusa ufficialmente l'eruzione del Cumbre Vieja sull'isola La Palma Cambiato l'aspetto geologico vicino alle sommità, e tornata la calma tra gli isolani che tirano un sospiro di sollievo

Gli esperti sui margini del cratere

L'eruzione della Cumbre Vieja sull'isola spagnola di La Palma, alle Canarie, è stata ufficialmente dichiarata conclusa. Tutto il mondo ha guardato con interesse il fenomeno durato oltre tre mesi, ora gli isolani possono tirare un sospiro di sollievo."È durata 85 giorni e 18 ore, oggi il comitato scientifico può dirlo: l'eruzione è finita", ha annunciato Julio Pèrez il direttore del piano di emergenza vulcanica delle Canarie (Pevolca) durante una conferenza stampa conferenza tenuta il giorno di Natale.Dopo diversi sopralluoghi degli ultimi giorni, oggi le autorità locali hanno potuto annunciare la fine del fenomeno. Lo sciame sismico provocato dall'attività vulcanica aveva messo in allerta diversi comuni sull'isola, provocando l'evacuazione di 5 mila residenti. Oltre alla preoccupazione dei cittadini, l'eruzione vulcanica, come è naturale che sia, ha cambiato l'assetto geologico della zona, creando fratture e otto nuove bocche.La Cumbre Vieja de La Palma è uno dei complessi vulcanici più attivi delle Isole Canarie: due delle ultime tre eruzioni registrate sulle isole hanno avuto luogo proprio in questa zona, quella al vulcano San Juan, nel 1949, e quella alla Tenegui'a, nel 1971.