La macabra scoperta Cannabis e ghiri nel frigo, 3 arresti nel reggino Gli animali trovati in un congelatore in ingente quantità, considerati specie protetta, erano destinati al mercato alimentare

Una notizia che ha dell'incredibile, oltre 200 ghiri rinvenuti in un congelatore, confezionati in pacchetti e pronti alla vendita.Accanto alla macabra scoperta i Carabinieri di Delianuova e dello Squadrone Cacciatori "Calabria" in Provincia di Reggio Calabria hanno rinvenuto anche una piantagione di marijuana con 730 piante realizzata su un terreno comunale. Tre le persone arrestate con l'accusa è di produzione di sostanze stupefacenti e uccisione o cattura di specie animali protette.Per primo c'è stato il rinvenimento di una piantagione di marijuana su un terreno comunale con circa 730 piante. I militari hanno individuato i tre responsabili oggi destinatari del provvedimento cautelare.Solo dopo nel corso delle perquisizioni all'interno di un'abitazione di uno dei fermati, sono stati scoperti diversi esemplari di ghiri, considerati animali di specie protetta, tenuti in gabbia e un'altra ingente quantità, circa 235, congelati e confezionati in oltre 50 pacchetti, destinati verosimilmente alla vendita o al consumo chissà di quale paese.