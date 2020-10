Operazione nel quartiere Pigneto 6 chili di droga in casa, Guardia di Finanza arresta cantante del gruppo "Assalti Frontali" L'andirivieni di persone nei pressi della palazzina in cui abita l'uomo ha attirato l'attenzione delle Fiamme Gialle. La partita di droga sequestrata, se piazzata sul mercato, avrebbe potuto fruttare oltre 100.000 euro

Un cinquantacinquenne romano, Paolo Bevilacqua (in arte Pol G), voce di una nota band musicale romana del genere rap, "Assalti Frontali", è stato arrestato dai Finanzieri del Comando Provinciale della Capitale in quanto trovato in possesso di oltre 6 chili di droga detenuta nella sua abitazione nel quartiere Pigneto.L'andirivieni di persone nei pressi della palazzina in cui abita l'uomo ha attirato l'attenzione delle Fiamme Gialle del 3 Nucleo Operativo Metropolitano che, una volta acquisiti sufficienti elementi, hanno deciso di perquisire l'abitazione del rapper rinvenendo oltre 6 chilogrammi di stupefacente, tra marijuana e hashish, oltre a bilancini di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi.Il cantante è stato processato "per direttissima" dal Tribunale capitolino, che lo ha condannato a pagare una multa di 20.000 euro. La partita di droga sequestrata, se piazzata sul mercato, avrebbe potuto fruttare oltre 100.000 euro. L'operazione si inquadra nel più ampio dispositivo di contrasto ai traffici illeciti messo in atto dalla Guardia di Finanza di Roma.