Capitale europea della cultura 2025, Mattarella a Nova Gorica

l presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è arrivato in piazza Brevk a Nova Gorica, dove è stato accolto dal presidente della Slovenia, Borut Pahor. Nella piazza del municipio anche la Guardia d'onore slovena, che ha reso gli onori militari.La visita celebra l'assegnazione a Gorizia e Nova Gorica del titolo di Capitale europea della cultura 2025.Nel primo pomeriggio è prevista la visita al nuovo ponte di Salcano, che unisce le due sponde dell'Isonzo.I due Presidenti si sposteranno poi a Gorizia dove visiteranno la mostra per i 140 anni del quotidiano "Il Piccolo" e, infine,nella piazza della Transalpina, che si trova al centro della linea di confine fra le due città, in cui celebreranno l'assegnazione congiunta del titolo di Capitale europea della Cultura 2025 e pronunceranno i discorsi ufficialiTra gli appuntamenti della giornata anche un incontro privato tra Mattarella e Pahor. I due presidenti incontreranno anche i rappresentanti della minoranza italiana che vive in Slovenia e quelli della minoranza slovena che vive in Italia.