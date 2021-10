Washington USA, i fatti del 6 gennaio. La Casa Bianca ordina divulgazione documenti Trump

La Casa Bianca ha ordinato agli archivisti presidenziali di consegnare una serie di documenti dell'era Trump alla commissione della Camera dei Rappresentanti che indaga sull'attacco del 6 gennaio al Campidoglio. La Casa Bianca ha spiegato il passo, sostenendo che le circostanze uniche riguardanti quei fatti costringono alla consegna del materiale. La portavoce, Jen Psaki ha aggiunto che l'amministrazione sosterrà gli sforzi della commissione di accertare la verità.Biden ha dunque respinto la richiesta di Donald Trump di bloccare la consegna alla Camera dei documenti relativi all'assalto al Congresso. L'ex presidente aveva invocato il "privilegio dell'esecutivo", che avrebbe assicurato la segretezza degli atti presidenziali e il comportamento di Trump e dei suoi consiglieri nelle drammatiche ore dell'assalto. In una lettera ufficiale indirizzata ai National Archives, gli archivi federali, la Casa Bianca ha comunicato la decisione di Biden: secondo il presidente, il "privilegio esecutivo non tutela gli interessi degli Stati Uniti".Trump ha risposto, sempre per lettera, riaffermando il suo diritto a tenere segreti tutti e cinquanta i documenti richiesti. "La decisione del presidente Biden - ha commentato la portavoce, Jen Psaki - è pienamente legittima, perché quanto accaduto non si ripeta più".Poche ore prima l'ex consigliere di Trump,, aveva comunicato la sua decisione di non presentarsi davanti alla commissione per testimoniare sui fatti del 6 gennaio.Altri due ex consiglieri di Trump, l'ex capo dello staff Mark Meadows e il consigliere alla sicurezza nazionale Kash Patel, sarebbero in "trattative" con i rappresentanti del Congresso, nonostante l'ex presidente abbia chiesto ai suoi ex collaboratori di non presentarsi.