Frazione di Santa Maria Ammalati Carabiniere ferito nel catanese, non è in pericolo di vita, un arresto Il militare è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Non era in servizio quando è intervenuto per sedare una rissa culminata in sparatoria durante i festeggiamenti per una prima comunione alla quale partecipava col figlio. Il pm: "Ha agito con grande senso del dovere"

Era libero dal servizio e presente sul luogo per la comunione del proprio figlio quando, al termine della cerimonia, è scoppiata una rissa tra una decina di persone.E' successo a un carabiniere ferito gravemente ieri sera da un colpo di pistola nella frazione acese di Santa Maria Ammalati, in provincia di Catania, mentre cercava di sedare la rissa esplosa durante i festeggiamenti.​Arrestato l'uomo che ha fatto fuoco: un 69enne di Acireale che dovrà rispondere di tentato omicidio e porto illegale di arma da fuoco.Il militare si trova ancora sedato e ricoverato nell'Unità operativa complessa di Neurochirurgia dell'ospedale Cannizzaro, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico.Si tratta del vicebrigadiere Sebastiano Giovanni Grasso di 43 anni. Il sottufficiale dell'Arma colpito tra collo e testa, è stato operato per tutta la notte dall'equipe del professor Salvatore Cicero di Neurochirurgia dell'ospedale Cannizzaro. E' certamente fuori pericolo di vita, ma non si sa ancora se la lesione midollare è grave, al punto da provocare la paralisi degli arti inferiori, anche se i medici non sono ottimisti. La prognosi resta riservata.Trasferito dal 118 dopo la stabilizzazione all'ospedale di Acireale, è stato sottoposto a un intervento neurochirurgico "per la lesione vertebro-midollare da scoppio - dice una nota dell'ospedale -, eseguito con successo". Il vicebrigadiere, in trattamento farmacologico, "non è in pericolo di vita". Le sue condizioni vengono definite "stazionarie", tuttavia la prognosi "resta riservata con riferimento agli eventuali esiti della lesione"."Ha agito con grande senso del dovere, con l'abnegazione dei carabinieri: era fuori servizio, ma, con senso delle istituzioni, non ha avuto esitazioni ad intervenire in aiuto dei suoi colleghi", nonostante fosse fuori dal servizio. Così il procuratore di Catania, Carmelo Zuccaro, sul ferimento del vice brigadiere dell'arma.Anche il sindaco di Acireale, Stefano Alì, la Giunta, il presidente del Consiglio comunale, Fabio Fontanesca, ed i consiglieri comunali esprimono "sentimenti di vicinanza al valoroso sottoufficiale dei Carabinieri che ieri sera è rimasto gravemente ferito con un'arma da fuoco a Santa Maria Ammalati. Nonostante fosse libero dal servizio, non ha esitato a fornire ausilio ai colleghi intervenuti per fronteggiare una feroce aggressione in un luogo pubblico ed in un momento di notevole affollamento"."Con la sua azione - sottolinea il sindaco Alì - il militare ferito ha confermato lo spirito di abnegazione e lo spiccato senso del dovere che da sempre contraddistinguono tutti gli appartenenti all'Arma dei Carabinieri, nei confronti dei quali Amministrazione e Consiglio comunali estendono la loro solidarietà, rivolgendo anche un pensiero ai familiari del sottoufficiale distintosi per un profondo atto di generosità. Allo stesso tempo non si possono non stigmatizzare gli episodi violenti che, purtroppo, si registrano sui nostri territori in maniera sempre più frequente e denotano una profonda disumanizzazione, calpestando il senso di rispetto della vita umana".Nella notte anche il Comandante della Legione Sicilia, il generale Rosario Castello si è recato in visita dal carabiniere in ospedale.