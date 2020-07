Il sistema criminale messo in piedi nella caserma Levante Piacenza, Orlando non risponde al gip: "In 30 anni mai una sanzione, come pensate si stia?" Il comandante della stazione dei carabinieri travolta dallo scandalo si è avvalso della facoltà di non rispondere. Occhiali da sole e una valigetta in mano, è apparso provato. Ieri, il j'accuse di una trans: "Orlando mi diceva: o collabori o ti frego"

Condividi

"In 30 anni no ho mai avuto una sanzione disciplinare, come pensate si possa stare?" Così il maresciallo Marco Orlando, comandante della stazione Levante di Piacenza, ha risposto ai giornalisti all'uscita del Tribunale.Il maresciallo, ha spiegato il suo avvocato Antonio Nicoli, si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti al Gip: "In questa fase abbiamo preferito non rispondere, valuteremo se essere sentiti più avanti".

Orlando, occhiali da sole e una valigetta in mano, è apparso provato. "Non mi sento di dire nulla, potete immaginare umanamente come ci senta - ha detto -. Dopo 30 anni di onorata carriera secondo voi come si può stare? Non ho mai avuto una sanzione disciplinare in 30 anni, le mie note caratteristiche sono eccellenti quindi sapete come posso stare"

Una trans: "Il maresciallo Orlando mi diceva: o collabori o ti frego"

"Se non collabori, se non mi dai lavoro, in un modo o nell'altro ti frego e ti rimando in Brasile". Sono le minacce che il comandante della Stazione Levante dei carabinieri di Piacenza, il maresciallo Marco Orlando, avrebbe rivolto a una transessuale in diverse occasioni già un anno e mezzo fa, quando il 'sistema criminale' messo in piedi nella caserma, secondo le accuse della procura, era ancora sconosciuto.

La trans - una brasiliana da tempo a Piacenza che ha chiesto di esser chiamata Francesca - tramite il suo avvocato Elena Concarotti ha presentato ai magistrati una richiesta di essere sentita come persona offesa. "Sono stata minacciata più volte" racconta, sostenendo di esser stata obbligata a fare sesso e di essere stata picchiata una volta all'interno della caserma.





Interrogato Montella, il legale dell'appuntato: "Basta con ricostruzioni alla Scarface"

"Abbiamo dato la massima disponibilità a una collaborazione completa con gli inquirenti. Del resto se un interrogatorio dura tre ore significa che c'è collaborazione". Così l'avvocato Emanuele Solari dopo l'interrogatorio di garanzia del suo assistito, l'appuntato dei carabinieri Giuseppe Montella, al centro dell'indagine, coordinata dal procuratore capo di Piacenza Grazia Pradella con i sostituti Antonio Colonna e Matteo Centini.

Un'inchiesta che coinvolge i carabinieri della stazione Piacenza Levante fin dal 2017, con un giro di arresti illegali, spaccio di droga, pestaggi ed estorsioni sia a fini economici sia per accrescere il proprio prestigio professionale. L'appuntato Montella, dice il Gip nell'ordinanza, era convinto di poter tenere "qualunque tipo di comportamento, vicendo al di sopra della legge e di ogni regola di convivenza civile". L'avvocato Emanuele Solari ha parlato, però, di fatti riportati in modo esagerato e di una forte volontà del suo assistito di dare spiegazioni.

"Non c'è alcuna regia, ci sono fatti che vanno spiegati" ha continuato l'avvocato dell'appuntato Montella che ha poi invitato i giornalisti a essere "cauti e sobri", evitando di descrivere il carabiniere che "è molto provato e affranto", con "racconti alla Scarface. Non fa bene alla famiglia, al figlio che legge del padre sui giornali, e non è un buon servizio alla giustizia e al giornalismo. E' una situazione complessa - ha detto ancora l'avvocato Solari - e c'è la volontà di spiegare". "Si può sbagliare per ingenuità o per vanità" ha concluso il legale.