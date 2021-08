L'operazione: giocattoli da mare e gonfiabili I carabinieri regalano giochi sequestrati a bimbi di Oncoematologia a Lecce Il controllo a sette bancarelle abusive

I giocattoli da mare e gonfiabili sequestrati sulla spiaggia dai Carabinieri sono stati regalati ai tanti bambini ricoverati in ospedale. L'iniziativa dei Carabinieri della compagnia di Campi Salentina e della stazione di Porto Cesareo, è avvenuta in collaborazione con la direttrice dell'unità operativa del Polo oncologico del Vito Fazzi di Lecce.I giocattoli regalati ai bambini del reparto di Oncoematologia pediatrica sono frutto di un'operazione contro l'abusivismo commerciale, sequestrati durante il controllo a sette bancarelle abusive allestite nella marina salentina: in parte sono stati distrutti dopo essere risultati non a norma, mentre l'autorità giudiziaria ha autorizzato la donazione di quelli conformi alle disposizioni di legge.