Offerto supporto psicologico Treno deragliato: sospesi in “via cautelativa” il macchinista e il capotreno Ripreso, anche se a rilento, il traffico ferroviario sulla Milano-Monza-Lecco. Si aspetta l’analisi della “scatola nera” della locomotiva sequestrata

Condividi

Sono stati sospesi "cautelativamente" il macchinista e il capotreno del convoglio deragliato ieri a Carnate, in Brianza. Trenord, si legge in una nota della società, "ha offerto un servizio di supporto psicologico".L'azienda, che gestisce il trasporto ferroviario regionale, ha fatto sapere che sta collaborando con la magistratura e gli inquirenti per dare tutte le informazioni possibili sull’incidente.Attesa l’analisi della scatola nera della locomotiva sequestrata. Iniziata la notte scorsa la rimozione dei vagoni che verranno demolitiGraduale la ripresa del traffico ferroviario sulla Milano-Monza-Lecco. Tra Monza e Calolziocorte si viaggia su un unico binario nella stazione di Carnate."I treni da e per la Valtellina – ricorda Trenord - circolano regolarmente; la suburbana S8 Lecco-Milano offre un treno all'ora; Paderno d'Adda è servita da bus”.Per i passeggeri tutte le informazioni sui provvedimenti di circolazione sono disponibili in tempo reale sul sito Trenord.it e sull'App Trenord.