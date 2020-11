Cernobbio Recovery, Confindustria: in manovra attenzione alla digitalizzazione Il presidente Carlo Bonomi: speriamo di vedere una bozza della legge di Bilancio, dato che siamo all'11 novembre, e che sia assicurata la giusta attenzione al tema della digitalizzazione

Condividi

"Avevamo detto fin da giugno dicevamo che il Recovery plan è una grande occasione ma dobbiamo focalizzarci su cosa serve subito. E la legge di Bilancio è lo strumento per gli intervento immediati. Al momento non abbiamo una bozza di manovra su cui discutere. Dobbiamo intervenire subito per rilancio e la crescita".E' quanto ha affermato il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, intervenendo al World Manufacturing Forum in corso a Cernobbio. "Capiamo che il governo sia impegnato sul Covid ma questi impegni non devono far venire meno" gli altri sull'economia, compresi quelli sulla "digitalizzazione"."Mesi fa parlavamo di industria 4.0 come leva di competitività, oggi forse ne dobbiamo parlare come elemento che può garantire la continuità aziendale e credo che anche l'Europa, nella nuova strategia aziendale europea pubblicata a marzo e anche all'interno del Recovery, collochi la digitalizzazione tra le priorità, facendo leva sull'industria e riconoscendo un ruolo centrale dell'economia europea nel guidare la transizione verso la digitalizzazione, l'economia circolare", ha detto il presidente di Confindustria."Crediamo che puntare sulla trasformazione digitale delle imprese è il volano che può rilanciare la domanda e la ripresa. Tutti noi ci aspettiamo che nella legge di Bilancio, di cui speriamo di vedere una bozza dato che siamo all'11 novembre, sia assicurata la giusta attenzione al tema della digitalizzazione" ha aggiunto.