Il conduttore ancora in isolamento Carlo Conti: "Ora i sintomi ci sono, brutta bestia!" "Nessun tono allarmistico, soltanto il decorso del Covid"

Condividi

"Ora i sintomi ci cono tutti (e anche troppi!!) questo Covid è una brutta bestia. Ma tra tutte le medicine questo bigliettino è la più potente, sto già meglio". Lo ha scritto su Instagram Carlo Conti postando il post-it con la scritta "Ti amiamo babbo" del figlio Matteo e dalla moglie Francesca Vaccaro.Al messaggio postato su instagram, Carlo Conti ha fatto seguito con una nota stampa per precisare: "Ma quale peggioramento, sono solo arrivati sintomi! Nessun tono allarmistico, nessun peggioramento, ma soltanto il decorso di chi ha a che fare con un virus subdolo".Il conduttore ha fatto sapere che continua a restare in isolamento, che si sta riguardando e che è seguito al meglio."Forza Carlo - scrive Mara Venier sotto al post - ti aspetto per il nostro Zecchino'', "Forza amico mio, vedrai che sarà un ricordo. Ti voglio bene'', commenta Cristiano Malgioglio. E ancora Jo Squillo: "I toscanacci come te il Covid se lo mangiano a colazione, sei una grande roccia, ti vogliamo tutti bene'', scrive.