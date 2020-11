Il conduttore di Rai1 Carlo Conti in ospedale a Firenze: "Torno presto" Questa sera al timone di Tale e Quale Show ci saranno i tre giudici della trasmissione: Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme

Carlo Conti è ricoverato da alcuni giorni nel reparto di malattie infettive dell'ospedale fiorentino di Careggi. Era stato lo stesso Conti, nei giorni scorsi, a dare notizia, via social, della sua positività. Poi il conduttore aveva anche informato i suoi ammiratori della comparsa dei sintomi e dell'aggravarsi delle sue condizioni. Da qui la decisione dei medici di ricoverarlo in ospedale per seguirlo al meglio.Le condizioni di Conti, a quanto si apprende, sono oggi buone, ma il presentatore resta sotto controllo medico e non è stata ancora prevista una data per la dimissione.Venerdì scorso il conduttore, affetto da Covid 19, era riuscito a condurre la puntata di 'Tale e quale show' da casa con l'aiuto di Giorgio Panariello in studio. Per questa sera invece la Rai aveva già preparato un piano d'emergenza. La puntata dello show infatti sarà condotta dai giudici Loretta Goggi, Vincenzo Salemme e Giorgio Panariello che si alterneranno alla guida del programma, con l'aiuto di Gabriele Cirilli."Tranquilli, tutto sotto controllo. Da qualche giorno sono in ospedale per essere curato al meglio da questo Covid. Sto migliorando grazie alle cure di medici e infermieri. Torno presto", ha scritto Conti su Instagram."Un bacio grande a Carlo". Così Mara Venier fa gli auguri di pronta guarigione a Carlo Conti. Sotto il post della conduttrice, molti i commenti a sostegno di Carlo Conti, tra di loro anche quello di Caterina Balivo che ha postato un cuore rosso in segno di affetto verso il conduttore.