Il bimbo di 4 anni sparito da 8 giorni Caronia: uomini, cani e droni sulle tracce di Gioele, scomparso con la madre In Sicilia passati al setaccio 400 ettari di bosco intorno a Caronia dopo il ritrovamento del corpo di Viviana Parisi. Domani l'autopsia

Proseguono a #Caronia (ME) le ricerche del piccolo Gioele, scomparso con la mamma Viviana. Al lavoro cinofili ed esperti in topografia applicata al soccorso dei #vigilidelfuoco pic.twitter.com/v1QHua5Q5z — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) August 10, 2020

Si passano a setaccio oltre 400 ettari di boscaglia nella zona del ritrovamento del corpo di Viviana Parisi, la dj di 43 anni scomparsa da lunedì con il figlio Gioele di 4 anni. I soccorritori cercano senza sosta il bambino di cui si sono perse le tracce da otto giorni. C'è un cane molecolare per la ricerca del piccolo, scomparso con la sua mamma ritrovata morta sabato, mentre i Vigili del fuoco fanno ricorso ai droni.Intanto è stata transennata la zona del ritrovamento del corpo della donna ed è impossibile per i giornalisti potersi avvicinare. Nel 'quartier generale' delle forze dell'ordine, in una stazione di servizio sulla strada statale 113, ci sono i mezzi di polizia, carabinieri, vigili del fuoco, protezione civile che organizzano briefing per proseguire le ricerche.Al lavoro anche le unità cinofile e esperti in topografia applicata al soccorso dei Vigili del fuoco. Alle ricerche stanno partecipando squadre a terra formate da unità Saf (Speleo alpino fluviale) e cinofili, mentre droni del nucleo Sapr (Sistemi aeromobili pilotaggio remoto) stanno effettuando rilievi dall'alto della zona della scomparsa.C'è stato un vertice in Prefettura a Messina per fare il punto sulle ricerche. Gli investigatori cercano di fare luce su quanto accaduto nei 22 minuti di 'buco' da quando la donna è uscita con la sua auto dal casello di Sant'Agata Militello sulla A20 Messina-Palermo per poi fare ritorno in autostrada dopo, appunto, 22 minuti. Poi, a Caronia, ha avuto un incidente lieve e da quel momento si sono perse le sue tracce.Sarà eseguita martedì mattina a Messina l'autopsia sul cadavere di Viviana Parisi, trovata morta sabato pomeriggio nelle campagne di Caronia. L'esito dell'esame autoptico sarà importante per gli inquirenti, perché dall'esito dipenderà il proseguimento delle ricerche del piccolo Gioele. Se la dj dovesse essere stata uccisa, cosa che al momento non viene esclusa, il bimbo potrebbe essere stato portato via. A quel punto, le ricerche dovranno essere ampliate in altre zone.