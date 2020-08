Messina ​Giallo Caronia, il papà di Gioele insiste: "Ricerche un fallimento" Il Dj si è recato a Messina per il prelievo del Dna per la comparazione

Condividi

Il papà di Gioele, Daniele Mondello, si è recato alla caserma Calipari di Messina per il riconoscimento dei brandelli del vestiario e delle scarpette blu individuate insieme ai resti ossei nella collina di Caronia.Poco prima si era recato in questura e uscendo aveva ribadito le sue accuse: "Un fallimento i metodi con cui sono state fatte le ricerche".Con Daniele Mondello il padre Letterio, il suocero Luigino Parisi e una consulente di parte.Il Dj si è recato a Messina anche per il prelievo del Dna per la comparazione con quello estratto dai resti trovati a 200 metri dall'autostrada Messina-Palermo.