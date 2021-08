Campania ​Ucciso in una lite a Caserta, fermato un giovane Mercoledì autopsia, poi i funerali

Condividi

Dovrebbe tenersi mercoledì primo settembre l'autopsia sul corpo di Gennaro Leone, il 18enne ucciso la notte tra sabato e domenica da una coltellata sferrata da un giovane di 19 anni durante una lite scoppiata in piazza Correra a Caserta, cuore della movida. Dopo l'esame autoptico, che si terrà all'istituto di medicina legale di Caserta, verranno fissati i funerali. L'aggressore è in carcere con l'accusa di omicidio volontario con l'aggravante dei futili motivi, e nelle prossime ore il Gip del tribunale di Santa Maria Capua Vetere dovrà decidere se confermare il fermo e tenerlo in cella.I carabinieri della Compagnia di Caserta sono riusciti a identificare ed arrestare il 19enne grazie soprattutto alle testimonianze degli amici della vittima e di altri ragazzi presenti, mentre solo qualche elemento è emerso tramite le poche telecamere di videosorveglianza presenti in zona. Dalle indagini è emerso che i due non si conoscevano, per cui non c'era nulla di pregresso; tutto è avvenuto probabilmente per un sguardo o una parola di troppo.