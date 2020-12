Il ministro a Rainews24 Dadone: cashback sta andando bene, agevolare rapporti tra pa e utenti "Lo smart working può decollare, ma si devono dotare dipendenti di strumenti e connessione" dice la ministra Dadone.

"Le cose stanno andando bene, i problemi tecnici si possono risolvere in tempi rapidi, il vero ostacolo è usare strumenti come questo che possono agevolare i rapporti tra utenti e pa". Così la ministra per la Pa, Fabiana Dadone, a Rainews24 a proposito del cashback Lonelle pubbliche amministrazioni dopo la fase emergenziale, in vista di una modalità ordinaria, può decollare ma è necessario che i dipendenti pubblici siamo dotati di strumenti e connessioni a Internet. Su questo aspetto le pubbliche amministrazioni si stanno attrezzando con acquisti che stanno avendo una forte espansione. Ad assicurarlo è il ministro per la pubblica amministrazione Fabiana Dadone a Rainews24."Grazie alle norme di facilitazione delle procedure tramite Consip l'acquisto di tablet e pc portatili è aumentato del 185% all'interno delle amministrazioni". Gli stessi risparmi che derivano dal lavoro agile ha poi aggiunto Dadone saranno utilizzati per queste esigenze ricordando che, intanto nei ministeri, ha portato a risparmi di 50 milioni di euro tra buoni pasto e straordinari non pagati.I tempi per ottenere la carta d'identità elettronica , in certe zone, sono troppo lunghi e il ministro per la Pa Fabiana Dadone è intenzionata a intervenire. "La questione va risolta assolutamente anche perché le carte d'identità sono tra le maggiori richieste dai cittadini" ha detto a Rainews24. La situazione ha detto "è a macchia di leopardo. Nella capitale d'Italia i tempi di attesa sono un po' più lunghi rispetto a comuni più piccoli - ha riconosciuto - Mi sono posta come obiettivo a livello normativo e tecnologico di far sì che le amministrazioni riescano a pubblicare i tempi di erogazione delle pratiche, perché voglio che l'utente riesca a vedere tramite il proprio smartphone a che punto è l'erogazione della propria pratica per stimolare sia le amministrazioni a un confronto costruttivo". I tempi compatibili per l'erogazione "sono 5, 6 giorni lavorativi" ha concluso.