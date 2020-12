Lotteria degli scontrini Cashback al via l'8 dicembre, come averlo senza spid e senza app IO Con l'extra di Natale, parte il piano del governo per incentivare i pagamenti elettronici

Parte con l’extra cashback di Natale il piano del governo per incentivare i pagamenti elettronici. Dall'8 al 31 dicembre 2020 bastano 10 acquisti con carte di credito, carte di debito, Bancomat e Satispay per avere il 10% di rimborso, fino a 150 euro.Per partecipare è necessario registrarsi al programma Cashback, quindi essere in possesso di Spid o Carta d'Identità elettronica, scaricare l'app IO e, dopo l'avvio del Cashback, abilitare le carte che si utilizzano per i pagamenti.Poste Italiane informa in una nota che il proprio servizio Spid "funziona correttamente - come verificabile per tutti i servizi a esso connessi-. Eventuali errori o caricamenti prolungati riscontrati dagli utenti nell'accesso all'App IO possono essere dovuti agli interventi di rafforzamento della piattaforma in vista dell'avvio del cashback previsto per l'8 dicembre".Oltre all’App IO, esistono altre possibilità per partecipare alla lotteria degli scontrini.Le società fintech hanno, infatti, affiancato altre iniziative al cashback di Stato, innanzitutto permettendo di accedere al programma direttamente dalle loro app senza dover fare una nuova registrazione su Io, l'app dei servizi pubblici che ha, come barriera all'ingresso, l'obbligo di registrarsi con Spid e l'identità digitale.Satispay rende possibile ai suoi utenti l'attivazione del Cashback di Stato tramite la propria app, senza la necessità di ricorrere a Spid o App IO.La nuova funzionalità, attivabile direttamente dalla sezione Servizi dell'app, sarà rilasciata in concomitanza con l'inizio del piano.Nexi Pay e YAP, la carta virtuale prepagata, permette di aderire all'iniziativa senza necessità di registrarsi con identità digitale sull'app IO. Per chi si iscrive tramite Nexi Pay, fa sapere la società, "da subito saranno considerati validi ai fini del cashback anche gli acquisti effettuati con Smart Phone utilizzando Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay, in aggiunta a quelli effettuati con le carte" e per chi aderisce tramite YAP il cashback guadagnato sarà accreditato direttamente sull'applicazione pronto per essere speso.Anche Hype, la soluzione digitale di Banca Sella, è tra gli strumenti che, a partire dai prossimi giorni, permetteranno di accedere ai rimborsi collegando la propria carta direttamente dall'app senza dover scaricare nessun'altra applicazione o richiedere lo SPID e l'importo accumulato sarà accreditato direttamente sull'iban di Hype.