I numeri della pandemia Coronavirus, 7.569 nuovi contagi e 36 morti. Tasso di positività all'1,7% 445.593 i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore

Condividi

I casi Covid-19 in Italia. Oggi si registrano 7.569 nuovi contagi con 445.593 tamponi e 36 morti.Ieri 8.544 contagi con 540.371 tamponi (tasso a 1,6%) e 53 morti.Il totale di vittime da inizio pandemia sale a 132.775. Diventano 4.860.061 i casi totali di Covid in Italia. Attualmente i positivi sono 119.230 (+4.118), 115.125 le persone in isolamento domiciliare.Sono 458 i pazienti in terapia intensiva in Italia, 3 in più rispetto a ieri. Gli ingressi giornalieri sono 29 (ieri 39). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 3.647, ovvero 50 in più rispetto a ieri.Insi registrano 1.020 contagi e 5 decessi da ieri. In878 casi e 3 decessi. In875 positivi e 2 morti. Nel867 nuovi positivi e 4 morti. In676 positivi e 9 decessi. In501 casi e due vittime. Inaltri 433 casi e 3 vittime. In367 nuovi casi e un decesso. In364 nuovi contagi e 3 decessi. Nelle, 285 casi e una vittima. In139 nuovi casi. In124 casi. Inoggi 77 nuovi casi. Insi registrano oggi 29 nuovi positivi al Covid.