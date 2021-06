Emergenza Covid in Italia Coronavirus, oggi in Italia 838 casi con 224.493 tamponi e 40 decessi Il tasso di positività rimane stabile allo 0,4%.

Condividi

La situazione oggi della pandemia in Italia con i dati del ministero della Salute. Nelle ultime 24 ore si registrano 838 casi con 224.493 tamponi e 40 decessi. Il tasso di positività rimane stabile allo 0,4%.Gli attualmente positivi in Italia sono 57.732, in calo di 2.503 casi. Sono in isolamento domiciliare 55.663 pazienti. Tra dimessi e guariti si contano 4.072.099 persone, con un incremento da ieri di 3.301 casi. Il bilancio delle vittime sale a 127.458. Mentre i casi totali sono 4.257.289.Insi registrano 127 nuovi casi e 20 decessi, nessuno dei quali avvenuto nelle ultime 48 ore ma tutti in precedenza e registrati solo ieri. In115 nuovi casi e 5 decessi. In111 nuovi contagi e una vittima. Nel79 casi e 3 decessi, in63 nuovi casi, in53 casi, in38 nuovi casi e 3 decessi, in37 nuovi casi, in20 casi, in19 casi e un decesso, in19 contagi, ini nuovi casi sono otto, mentre ini nuovi contagiati sono 4 e inoggi non si contano casi.