Zio paterno: "In Israele probabilmente prossima settimana" Il caso di Eitan, il console italiano visita il bambino: "E' in buone condizioni di salute" I legali israeliani di Aya hanno attivato la procedura della Convenzione dell'Aja sulla sottrazione internazionale di minori per chiedere l'immediato rientro in Italia del bimbo

Condividi

Il console presso l'ambasciata italiana a Tel Aviv ha incontrato questa mattina il piccolo Eitan Biran alla presenza del nonno materno Shmuel Peleg. La visita consolare, organizzata d'intesa con la Farnesina e resa possibile anche grazie alla collaborazione delle autorità israeliane, "era finalizzata a verificare la situazione e il contesto familiare in cui si trova attualmente il minore". "Il piccolo Eitan - hanno detto fonti dell'ambasciata - è apparso in buone condizioni di salute"."Non partiamo oggi per Israele, probabilmente la settimana prossima, forse martedì". Lo ha detto Or Nirko, zio paterno di Eitan, davanti alla sua abitazione rispondendo con poche parole ai cronisti.In casa c'è anche la zia Aya, tutrice legale del bambino di 6 anni, unico sopravvissuto alla tragedia della funivia del Mottarone e portato in Israele sabato scorso dal nonno materno Shmuel, ai domiciliari a Tel Aviv (la misura scade oggi) accusato di rapimento e indagato a Pavia per sequestro di persona assieme alla nonna materna Etty. Or ha escluso, dunque, che la coppia partirà in questo fine settimana, ma probabilmente la prossima, forse martedì, per rivedere il piccolo, dopo una breve quarantena e prima dell'udienza fissata per il 29 settembre.I legali israeliani di Aya hanno attivato, infatti, la procedura della Convenzione dell'Aja sulla sottrazione internazionale di minori per chiedere l'immediato rientro in Italia del bimbo. Intanto, le indagini dei pm di Pavia vanno avanti per ricostruire il percorso di Shmuel, che ha portato in auto il bambino fino a Lugano per prendere un volo noleggiato per Israele, e le presunte complicità nel blitz."Io non riesco proprio a capire quello che mi stai chiedendo. Ho ricevuto un'opinione legale e sono passato per la frontiera con una regolare vidimazione dei passaporti". Così Shmuel Peleg, nonno di Eitan, ha risposto aduna domanda sul 'rapimento' del nipote nelle anticipazioni dell'intervista data a Canale 12. Alla domanda se non avesse paura che un giorno Eitan potrebbe leggere da grande su internet quello che è successo e sul "brutto conflitto" fra due famiglie, Shmuel Peleg, visibilmente emozionato, ha risposto: "Mi dirà nonno hai fatto tutto il possibile per salvarmi". Poi - ha aggiunto: "quando mia figlia (Tal, ndr) un giorno mi incontrerà in cielo sarà fiera di me che ho salvato suo figlio, che l'ho portato a casa sua".