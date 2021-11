La tennista scomparsa Cina: i media pubblicano due video di Peng, dubbi sull'autenticità Arrivano anche due video, dopo le tre foto ed uno screenshot sulle presunte ultime attività sui social della donna, che hanno aggiunto altro mistero al caso della star del tennis cinese, a favore della quale si sta mobilitando il mondo intero. Federer: "Spero Peng stia bene e dia presto notizie"

Ora spuntano anche due video, diffusi - come le foto - dal direttore del Global Times: mentre aumenta il pressing internazionale per avere risposte sulla sorte della tennista Peng Shuai, sparita lo scorso 2 novembre dopo le accuse di abusi sessuali rivolte all'ex vicepremier Zhang Gaoli, i media statali cinesi hanno pubblicato oggi due filmati, sostenendo si tratti di lei. Ieri erano state diffuse delle foto sui social media di Peng con la dicitura "sono il suo stato attuale". Hu Xijin, direttore del Global Times, aveva scritto su Twitter di aver avuto "conferma attraverso le mie fonti che queste foto sono effettivamente lo stato attuale" di Peng.Ora arrivano anche dei video sui quali tuttavia, come le foto, non è possibile verificarne l'autenticità: in uno dei due filmati pubblicati su Twitter sempre da Hu Xijin, la 35enne sembra entrare in un ristorante indossando un cappotto berretto e la mascherina. Ma nell'altro video, Peng è seduta a un tavolo senza la mascherina mentre chiacchiera con alcune personeIn piena notte, tre foto e uno screenshot delle presunte ultime attività sui social di Peng Shuai avevano aggiunto altro mistero al caso della star del tennis cinese, a favore della quale si sta mobilitando il mondo intero, dalla Casa Bianca all'Onu. Mentre la Wta, l'associazione che gestisce il circuito professionistico globale del tennis femminile, ha minacciato di lasciare la Cina senza chiarimenti sulla sorte dell'atleta, di cui si sono perse da quasi tre settimane dopo la denuncia sugli abusi sessuali associata al movimento #MeToo in Cina, ma che potrebbe essere anche non del tutto sganciato dalle lotte politiche interne per il Plenum del Pcc che la scorsa settimana ha elevato il presidente Xi Jinping tra i grandi leader del partito con Mao Zedong e Deng Xiaoping.Shen Shiwei, un reporter della Cgtn, il canale internazionale della tv statale cinese Cctv, ha postato infatti su Twitter alcune immagini di Peng con l'augurio di "buon fine settimana" rilanciate su WeChat da un'amica della tennista, che nelle foto appare sorridente tra un gatto, un peluche di Kung-fu panda e un ritratto sullo sfondo con Winnie the Pooh.Hu Xijin è stato il primo giornalista cinese a citare direttamente il caso Peng, scrivendo nella notte di giovedi di non credere, "come persona che ha familiarità con il sistema cinese", che la tennista "abbia ricevuto ritorsioni e repressioni ipotizzate dai media stranieri per le cose di cui la gente ha parlato". Nella stessa notte, la Cgtn ha postato lo screenshot della presunta email dai toni burocratici mandata da Peng alla Wta, in cui l'ex numero uno delle classifiche di doppio smonta le accuse sugli abusi e chiede il consenso preventivo sulla diffusione di qualsiasi dichiarazione a lei collegata.Hu, a capo del tabloid nazionalista del Quotidiano del Popolo, la voce del Partito comunista, è molto attivo su Twitter, nonostante sia bloccato in Cina, ed è noto per i commenti caustici contro Usa e Occidente. L'hashtag #WhereIsPengShuai è diventato virale sui social media internazionali, finendo per essere rilanciato per solidarietà dai campioni e dai miti del tennis mondiale, alimentando le richieste di boicottaggio dei Giochi olimpici invernali di Pechino 2022. Né Zhang né il governo cinese hanno commentato le accuse di Peng, mentre il post di denuncia della campionessa è stato subito rimosso e l'argomento tolto dalla discussione su Internet in Cina, cadendo nella censura del Great Firewall.Spero che le e la sua famiglia stiano bene e spero che si abbiano presto sue notizie". Così l'ex n.1 al mondo del tennis, Roger Federer, in un'intervista a Sky Sport. "E' stata numero 1 al mondo - ricorda il fuori classe elvetico -, ma indipendentemente da questo spero stia bene.Tutta la famiglia del tennis è riunita attorno a lei. Sono legato a tutti i giocatori e alle giocatrici. Anche a me mancano i tornei, spero che arrivino presto buone notizie da lei", ha aggiunto Federer.