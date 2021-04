Il verdetto Omicidio Floyd, Derek Chauvin tre volte colpevole per la giuria del Minnesota

Condividi

L'ex agente Derek Chauvin è stato ritenuto dalla Giuria colpevole di Minneapolis per tutti e tre i capi di accusa: omicidio colposo, omicidio di secondo grado preterintenzionale e omicidio di terzo grado.I giurati riuniti in camera di consiglio da lunedì hanno raggiunto il verdetto all'unanimità. Derek Chauvin, 44 anni, l'ex agente della polizia di Minneapolis, Minnesota, è colpevole di aver provocato la morte di George Floyd, afroamericano di 46 anni, la sera del 25 maggio 2020.Per 9 minuti e 29 secondi, Chauvin tenne il ginocchio premuto sul collo della vittima, tenuta sdraiata a faccia in giù. Floyd disse più volte di non poter respirare, ma il poliziotto non allentò la presa. Immagini forti riprese con un telefonino che hanno sconvolto il mondo per la loro crudezza.Il processo si è svolto a Minneapolis. Il giudice, Peter Cahill, ha chiesto a ognuno dei dodici membri della giuria popolare se fosse convinto del verdetto.Con l'omicidio di secondo grado, l'imputato viene ritenuto colpevole di aver causato la morte di una persona senza averne l'intenzione, ma assumendone il rischio. La pena va da 10 a 15 anni di carcere, ma in alcuni casi si può arrivare a 40 anni.Con l'omicidio di terzo grado si parla di "indifferenza alla vita umana". La pena varia da 10 a 15 anni di carcere, con un massimo di 25.Con l'omicidio preterintenzionale, vale il principio della "colpa negligente", la più lieve rispetto alle prime due. La pena varia da tre anni e mezzo a 4 anni e nove mesi.Chauvin è stato ritenuto colpevole per tutti e tre i capi di imputazione, quindi le pene si sommano. Sarà il giudice a decidere in un secondo momento. L'ex agente può essere condannato a un massimo di 40 anni, ma se vengono riconosciute le aggravanti può arrivare a 70.La folla che a Minneapolis attendeva il verdetto del processo Floyd ha accolto la condanna con entusiasmo, applausi e cori. Scene analoghe si sono ripetute in molte altre città americane.Il presidente Usa Joe Biden ha seguito la lettura del verdetto del processo a Derek Chauvin, riconosciuto colpevole dell'omicidio dell'afroamericano Gorge Floyd, dalla West Wing della Casa Bianca.