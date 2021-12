Women's Tennis Association Caso Peng, la Wta sospende tutti i tornei di tennis in Cina e a Hong Kong "Ancora non è chiara la condizione della tennista Peng Shuai"

Peng Shuai (Ansa)

La Wta, l'associazione che riunisce tutte le giocatrici di tennis, ha annunciato in una nota "la sospensione immediata" di tutti i tornei in Cina e Hong Kong alla luce della situazione, non chiara, legata alle condizioni di Peng Shuai, che recentemente è scomparsa per qualche settimana dopo aver rivolto accuse di molestie sessuali all'ex vicepremier cinese Zhang Gaoli.​"Non posso chiedere alle nostre atlete di gareggiare lì - ha spiegato il Ceo della Wta, Steve Simone -. Allo stato attuale delle cose sono anche molto preoccupato per i rischi che tutti i nostri giocatori e il nostro staff potrebbero affrontare se dovessimo organizzare eventi in Cina nel 2022". "Per proteggere ulteriormente Peng e molte altre donne in tutto il mondo, è necessario più che mai che le persone parlino liberamente - ha affermato -. La Wta farà tutto il possibile per proteggere le sue giocatrici. Nel frattempo, spero che i leader di tutto il mondo continuino a parlare in modo che Peng e tutte le altre donne possano avere giustizia".''Quando il 2 novembre 2021 Peng Shuai ha pubblicato un'accusa di violenza sessuale nei confronti di un alto funzionario del governo cinese, la Women's Tennis Association ha riconosciuto che il messaggio di Peng Shuai doveva essere ascoltato e preso sul serio. Le giocatrici della Wta, per non parlare delle donne di tutto il mondo, non meritano niente di meno", scrive Steve Simon, ceo della Wta."Da quel momento in poi, Peng Shuai ha dimostrato l'importanza di parlare, in particolare quando si tratta di aggressioni sessuali, e specialmente quando sono coinvolte persone potenti. Come ha detto Peng nel suo post, 'anche se è come un uovo che colpisce una roccia, o se sono come una falena attratta dalla fiamma, che invita all'autodistruzione, dirò la verità su di te'. Ammiro la sua forza e il suo coraggio", prosegue Simon."La Wta è stata chiara su ciò che è necessario qui e ribadiamo la nostra richiesta di un'indagine completa e trasparente, senza censura, sull'accusa di violenza sessuale di Peng Shuai - sottolinea in un altro passaggio del messaggio pubblicato sul sito della Wta -. Niente di tutto questo è accettabile né può diventare accettabile. Se le persone potenti possono sopprimere le voci delle donne e nascondere le accuse di aggressione sessuale sotto il tappeto, allora la base su cui è stata fondata la Wta - l'uguaglianza per le donne - subirebbe un'immensa battuta d'arresto"."Non voglio e non posso permettere che ciò accada alla Wta e alle sue giocatrici. Di conseguenza, e con il pieno supporto del Consiglio di amministrazione, annuncio l'immediata sospensione di tutti i tornei Wta in Cina, compreso Hong Kong. In buona coscienza, non vedo come posso chiedere ai nostri atleti di gareggiare lì quando Peng Shuai non è autorizzata a comunicare liberamente ed è stata apparentemente sotto pressione per contraddire la sua accusa di violenza sessuale".