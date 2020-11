Caso procure Per la chat con Palamara azione disciplinare nei confronti di 27 magistrati L'annuncio del Pg della Cassazione, Giovanni Salvi, al Csm

"Sono 27 i magistrati per i quali la procura generale ha già esercitato l'azione disciplinare per i fatti emersi da chat e intercettazioni"."Mi sono assunto la responsabilità di fare linee guida per fare chiarezza su quali siano e quali no i comportamenti disciplinarmente rilevanti, ho ricevuto anche critiche, ma questo è il momento di assumersi responsabilità".Lo ha detto il procuratore generale della Cassazione, Giovanni Salvi, affrontando, durante un intervento al plenum del Csm nel pomeriggio, il tema del caso procure e delle chat emerse dal telefono di Luca Palamara.Secondo Giovanni Salvi, la "stessa scelta andrebbe fatta dalla prima e dalla quarta Commissione del Csm per avere indicazioni generali a cui attenersi".