Omicidio del ricercatore Caso Regeni, processo rischia di essere sospeso Nuova udienza a fine anno, vanno però rintracciati i quattro imputati egiziani che devono essere notificati del procedimento

Condividi

Si dovrà attendere almeno la fine dell'anno per capire come e cosa ne sarà del processo per la morte di Giulio Regeni, torturato e ucciso a Il Cairo, in Egitto, nel 2016. La nuova udienza preliminare davanti al gup Pierluigi Balestrieri sarà fissata a cavallo della festività di Natale. Dopo l'ordinanza della Terza Corte d'Assise di Roma, che ha dichiarato nullo il decreto di rinvio a giudizio per i quattro 007 egiziani, accusati del sequestro, delle torture e dell'omicidio del 28enne ricercatore italiano, adesso la questione torna al gup Balestrieri, che lo scorso maggio aveva disposto il rinvio a giudizio.Il giudice dovrà fissare una nuova udienza e mettere in campo nuovi elementi, a partire da una rogatoria, per rintracciare gli 007 egiziani e fare in modo che vengano con sicurezza a conoscenza del procedimento nei loro confronti.In mancanza di un cambiamento della situazione, il gup potrebbe emettere un'ordinanza per dichiarare la sospensione del processo e irreperibili i quattro imputati: si tratta del generale Sabir Tariq, i colonnelli Usham Helmi, Athar Kamel Mohamed Ibrahim, e Magdi Ibrahim Abdelal Sharif, accusati per il reato di sequestro di persona pluriaggravato; nei confronti di quest'ultimo i pm contestano anche il concorso in lesioni personali aggravate e il concorso in omicidio aggravato.Dopo la rogatoria, che sarà chiesta in sede della nuova udienza gup, il giudice fisserà una seconda udienza, a distanza di qualche mese, per fare il punto sulla reperibilità dei quattro imputati. Se resteranno irreperibili, il gup emetterà una ordinanza di sospensione del procedimento. L'iter previsto a quel punto è il rinnovo della rogatoria ogni 12 mesi.