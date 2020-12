Nuova udienza Caso Zaky, domani la decisione del tribunale egiziano Ancora ore di attesa per conoscere la sorte dello studente egiziano dell’Università di Bologna in carcere dal 7 febbraio scorso. Intanto il tribunale penale del Cairo ha bloccato i beni direttori dell’Ong con la quale collaborava Zaky

La decisione sulla custodia cautelare di Patrick Zaki si saprà domani. L’udienza si è svolta oggi è Patrick era in aula #FreePatrick — Laura Cappon (@lacappon) December 6, 2020

Il Tribunale antiterrorismo ha confermato il congelamento temporaneo del patrimonio dei dirigenti di @EIPR. Aspettiamo notizie per la liberazione di Patrick Zaki #freepatrickzaki https://t.co/6me6o6VYre — Amnesty Italia (@amnestyitalia) December 6, 2020

Si è conclusa alla terza sessione del Tribunale per l'antiterrorismo del Cairo l'udienza per decidere del rinnovo della detenzione di 45 giorni per Patrick Zaky, ma “il verdetto” si conoscerà solo domani. Patrik in carcere dal 7 febbraio scorso accusato di propaganda sovversiva, oggi era in aula. Davanti ai giudici lo studente ha dichiarato che le accuse contro di lui sono "infondate" e ha denunciato di aver già trascorso dieci mesi in carcere. All'udienza, oltre agli attivisti delle ong che si sono mobilitate in sua difesa, erano presenti l'avvocato di Zaky e il procuratore dell'Ue, insieme a rappresentanti delle ambasciate italiana, tedesca, olandese e canadese."La Corte si è pronunciata sulla questione senza ascoltare nessuna argomentazione e senza neppure consentire agli avvocati della difesa di leggere l'ordine di congelamento", ha fatto sapere l'Eipr, la Ong con cui collabora Zaky. “Sarà un'altra notte di angoscia per lui, i familiari, gli amici e le tantissime persone che da dieci mesi si battono per la sua scarcerazione. Purtroppo – ha dichiarato Riccardo Noury, portavoce di Amnesty international - non c'è molto da prevedere: speriamo che questa detenzione, durata oltre 300 giorni, abbia fine e che possa essere rilasciato".Intanto il Tribunale del Cairo per l'antiterrorismo ha congelato i beni dei tre direttori dell'Eipr, l'Ong con la quale collaborava Patrick Zaky. Il provvedimento, riguarda solo i beni di Mohamed Basheer, Karim Ennarah e Gasser Abdel Razek, usciti dal carcere di Tora giovedì 3 dicembre. La notizia è stata data su Twitter dalla stessa Egyptian initiative for personal rights.Il tribunale ha preso la decisione, viene sottolineato, senza permettere alla difesa di prendere la parola in aula o consultare gli atti. Una fonte di Eipr ha aggiunto "Abbiamo chiesto di parlare e ci è stato negato. Non è stata presentata nessuna prova e neanche una prova dell'ordine di congelamento dei beni. Abbiamo chiesto di leggerlo e non c'è stato consentito".