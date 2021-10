Strade come torrenti, allagata piazza Duomo Maltempo. Forte nubifragio nel Catanese. Un uomo muore travolto dall'acqua Sono decine le richieste di intervento da parte di famiglie che sono rimaste isolate e numerosi gli automobilisti soccorsi dalla Protezione civile regionale. Straripa il fiume Simeto

Il nubifragio che per ore si è abbattuto su Catania ha trasformato le strade della città, e in particolare la centralissima via Etnea, in un fiume in piena, e piazza Duomo in un lago. Allagato lo storico mercato della 'Pescheria' e invasa anche la fontana da dove emerge per un tratto il fiume sotterraneo Amenano. Aun uomo è annegato. Secondo una prima ricostruzione la vittima sarebbe scesa da una vettura invasa dall'acqua e sarebbe stata travolta. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, polizia municipale e personale del 118. Si tratta della seconda vittima in questi giorni di maltempo in provincia di Catania: ieri i vigili del fuoco hanno ritrovato il corpo di un uomo scomparso a Scordia.Intanto è di nuovo straripato il fiume Simeto, ingrossato dall'ondata violentissima di maltempo e pioggia. Il personale di Anas ha chiuso alla circolazione la strada statale 192 "Della Valle del Dittaino" in prossimità del km 81, a Catania, per lo straripamento del corso d'acqua, che ha allagato la sede stradale. In direzione Siracusa il traffico è fortemente rallentato. L'Anas ha inviato sul posto delle squadre di manutenzione al lavoro per ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile.Famiglie e automobilisti sono stati soccorsi dalla Protezione civile regionale e da associazioni di volontari. A Misterbianco, per lo smottamento di fango e detriti da Monte Cardillo, sono state fatte evacuare quattro famiglie. E' stata liberata l'unica strada di collegamento, ma per precauzione gli abitanti hanno lasciato le case, mentre la zona è costantemente monitorata dai volontari della Protezione civile. Le zone maggiormente colpite sono quelle a sud del capoluogo etneo. Allagamenti si registrano al villaggio Santa Maria Goretti, attiguo all'aeroporto, nella zona industriale e nelle zone marinare della Plaia e di Vaccarizzo.Finora i vigili del fuoco di Catania hanno eseguito 214 interventi.