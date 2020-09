Aiuti a Lampedusa e trasporti sul tavolo del Cdm Riunito in serata a Palazzo Chigi il Consiglio dei ministri

Condividi

Riunione in serata a Palazzo Chigi del Consiglio dei ministri. Sul tavolo, tra gli altri punti, un provvedimento per la gestione dell'emergenza migranti a Lampedusa. Il Cdm dovrebbe esaminare il decreto contenente le misure economiche a sostegno dell'isola, alle prese con l'emergenza migranti. Al Mef hanno lavorato sino all'ultimo minuto utile per chiudere il testo per questa sera. Il decreto dovrebbe introdurre, nello specifico, sospensione di adempimenti e versamenti, anche arretrati.Giovedì mattina sono iniziate le operazioni di demolizione che riguarderanno 160 imbarcazioni. Era uno dei punti discussi al vertice convocato a Palazzo Chigi dal premier Giuseppe Conte, con i ministri, il presidente della Sicilia, Nello Musumeci, il sindaco di Lampedusa, Totò Martello. L'operazione straordinaria di rimozione e distruzione dei barchini è stata commissionata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli dopo il nullaosta della Procura di Agrigento. Il Viminale informa che si tratta del quarto intervento nell'arco del 2020 per la bonifica del porto di Lampedusa a seguito dell'intensificarsi del fenomeno degli sbarchi autonomi.L'obiettivo primario rimane quello di svuotare l'hotspot di contrada Imbriacola, che versa in ingestibili condizioni di sovraffollamento, con picchi di 1.200 ospiti per una capienza di 190. Allo scopo entro il fine settimana saranno due - come promesso ieri da Conte - le navi-quarantena di grandi dimensioni (intorno a 600 posti l'una) inviate davanti all'isola per accogliere i migranti che saranno trasferiti dal centro. Per quanto riguarda invece l'azione di sostegno all'economia si punta al congelamento delle scadenze fiscali per gli abitanti di Lampedusa e Linosa, come avvenne nel 2011 con il boom dei flussi migratori per le 'primavere arabe' e mutui agevolati per gli operatori di pesca e turismo.Nel Cdm, oltre alle misure a sostegno di Lampedusa, anche un decreto legge sui fondi, ovvero 200 milioni, a sostegno di regioni ed enti locali, come da accordi presi, per il trasporto legato alla scuola e ulteriori risorse per l'edilizia scolastica sono contenute nel decreto che sarà discusso e approvato.