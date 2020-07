Palazzo Chigi Coronavirus, Cdm approva proroga stato di emergenza al 15 ottobre

Nel corso della riunione di questa sera del Consiglio dei ministri, è stata approvata la proroga dello stato di emergenza. Sul provvedimento si è espresso anche il Parlamento, con due risoluzioni di maggioranza, approvate dalle assemblee di Montecitorio e Palazzo Madama.Via libera dunque del Consiglio dei ministri, a quanto si apprende, alla proroga dello stato di emergenza per il coronavirus fino al 15 ottobre. L'attuale stato di emergenza era in scadenza al 31 luglio.La riunione del Cdm era iniziata attorno alle 21.30 ed è terminata prima delle 23."In merito alla normativa sulla doppia preferenza di genere per le elezioni regionali in Puglia,sono in corso ulteriori approfondimenti ma è intenzione del governo andare avanti per raggiungere la piena attuazione delle norme nazionali". Lo fanno sapere fonti di Governo al termine del Consiglio dei Ministri.