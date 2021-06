La decisione Centrodestra. Coraggio Italia: no a proposta Salvini, "pluralità nostra coalizione è ricchezza" La nuova forza politica non ci sta: "Vogliamo andare in mare aperto"

Condividi

"Abbiamo intrapreso da poco più di una settimana una strada nuova, di libertà, rappresentativa deiDopo aver fatto nascere il gruppo di Coraggio Italia alla Camera dei Deputati adesso vogliamo portare la nostra maglia fucsia in tutti i Comuni, in tutte le case degli Italiani. Per tutto questo, pur ringraziando Matteo Salvini e augurando di cuore a lui e chi lo seguirà in questa sua nuova iniziativa buon lavoro, diciamo no alla proposta che ha formulato".Lo scrivono, in una nota congiunta che vuol essereil presidente di Coraggio Italia e sindaco di Veneziapresidente del gruppo alla Camera di Coraggio Italia, efondatore del partito e presidente della Regione Liguria.Il gruppo, nato ufficialmente con un atto notarile il 26 maggio scorso, è costituito da 24 deputati e 7 senatori con l'obiettivo comune di lavorare nell'arco di 60 giorni alla nascita di un nuovo movimento politico."Noi di Coraggio Italia vogliamo portare senza paura il nostro movimento politico in mare aperto a conquistare con le nostre idee e le nostre proposte il voto degli italiani. Gli avversari, mai i nemici, sono tutti dall'altra parte: nel centrosinistra.di più che la competizione positiva interna al centrodestra sia un ulteriore elemento di forza. Per tutto questo noi continueremo nel Paese e in Parlamento il nostro percorso di Coraggio Italia. Ovviamente continueremo a sostenere lealmente con il nostro gruppo parlamentare il governo Draghi e collaboreremo con spirito costruttivo in Parlamento e nel Paese con tutti i nostri alleati di centrodestra".