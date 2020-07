Covid, arriva il cerotto hi-tech per misurare la temperatura

Condividi

Un super cerotto flessibile, indossabile e che permette di rilevare la temperatura corporea in pochissimo tempo e anche a intervalli stabiliti dall’operatore. Il dispositivo è stato realizzato dalla AEBiosystem, startup innovativa laziale che coniuga innovazione tecnologica e micro-elettronica biomedicale.Si chiama EasyTemp e si candida ad essere molto utile anche per monitorare la temperatura di pazienti affetti da Covid 19.Grazie all’uso di cerotti igienici e sostituibili il dispositivo può essere applicato saldamente in aree del corpo non invasive. Ciò consente di avere un rilevamento della temperatura corporea estremamente rapido (0,3 sec) e preciso (± 0,1 ° C).Il suo sistema di monitoraggio è in grado di controllare la temperatura a intervalli scelti dall’operatore (es.: ogni 30 secondi, ogni 1 minuto, ogni 15 minuti, ecc.) e trasmettere i dati ad una app mobile attraverso la sua tecnologia Ble o Nfc.I NUMERIPoiché l’aumento della temperatura corporea è il primo parametro che indica che il corpo si sta preparando a combattere infezioni producendo anticorpi, i medici di tutto il mondo traggono conclusioni e fanno le loro prime ipotesi sulla malattia in base alla lettura di questo valore.Il dispositivo, denominato EasyTemp, è frutto della campagna chiusa a 180 mila Euro, il doppio rispetto all’obiettivo iniziale di 90 mila Euro, curata dalla piattaforma di equity crowdfunding Lifeseeder, specializzata nella filiera Life Science, nata dall’esperienza del Cluster delle Scienze della Vita del Lazio “CHICo” ed in grado di gestire tutte le fasi d’investimento di una Pmi o start up.“In questo particolare momento di difficoltà economica siamo riusciti a supportare una startup dinamica e competitiva grazie al nostro network - ha dichiarato Fabio Miraglia, Amministratore di Lifeseeder Spa – chiudendo la campagna di investimento in overfunding!Lifeseeder, infatti, prima piattaforma italiana di equity crowdfunding esclusiva del Life Science, si sviluppa dall’ecosistema del Cluster CHICO per rispondere alle esigenze di realtà imprenditoriali in pieno sviluppo.Socia Fondatrice di Sapienza Innovazione, segue progetti da incubare, accelerare, finanziare affinchè questi possano avere il loro compimento sul mercato.Al suo interno, soci di grande rilievo quali il Gruppo Giomi, Fabinvest società del Gruppo Bsp Pharmaceuticals, Atid e diversi imprenditori locali che vedono in Lifeseeder un vero motore di sviluppo ed innovazione. Dunque, prestiamo molta attenzione alle esigenze delle società in cerca di investitori, poiché siamo convinti che un progetto diventa grande se si gestisce al meglio ogni sua fase di crescita”.