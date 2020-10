Seconda giornata Champions: Juve cede al Barça, pari d'oro per la Lazio Allo Stadium i bianconeri di Pirlo vengono 2-0 battuti dai catalani, a segno con Dembelé e Messi su rigore. I biancocelesti di Inzaghi, nonostante le assenze, ottengono un prezioso 1-1 in Belgio contro il Bruges: apre Correa, pareggio su rigore di Vanaken

Giornata in chiaroscuro per le italiane nel mercoledì di Champions League. Nel big match del secondo turno la Juventus di Pirlo allo Stadium deve arrendersi al Barcellona, finisce 0-2 in favore dei catalani. Una Lazio tutta cuore invece coglie un ottimo pareggio in Belgio sul campo del Bruges (1-1).La Juventus cade 2-0 in casa contro il Barcellona nella gara valida per la seconda giornata del girone G. La buona notizia per i bianconeri di Pirlo arriva da Budapest, con il pareggio 2-2 tra il Ferencvaros e la Dinamo Kiev. In testa al gruppo ci sono i catalani con 6 punti, seguiti dai campioni d’Italia fermi a 3 e infine ungheresi e ucraini a quota 1. Mercoledì prossimo Juve sul campo del Ferencvaros.Il Barça parte a razzo: miracolo di Bonucci su Messi e poi un gran tiro di Griezmann finisce sul palo al 2'. Al 14' tiro velenoso di Dembelé, la deviazione di Chiesa inganna Szczesny e c’è il vantaggio catalano. Al 32' Messi si divora il raddoppio. Morata va due volte a segno, ma, su segnalazione del Var, sempre in fuorigioco. Al 35' Szczesny salva su Dembelé e Griezmann. Al 55' terzo gol in offside per Morata! Troppa facilità di entrare in area per i blaugrana, mentre la Juve non riesce a pungere. Al 76' occasione per Griezmann. All'85' Juve in 10 per il secondo cartellino giallo nei confronti di Demiral. E nel finale, fallo di Bernardeschi su Ansu Fati, è rigore: Messi pennella il raddoppio (91’). Finisce 0-2.La Lazio viene raggiunta in Belgio: contro il Bruges finisce 1-1 nella seconda partita del girone F. Nell'altra sfida, riparte il Borussia Dortmund: 2-0 allo Zenit San Pietroburgo. In classifica biancocelesti e belgi in testa a quota 4, mentre i tedeschi si portano a 3 punti e i russi restano ancora a secco. E per gli uomini di Inzaghi mercoledì prossimo c’è proprio la delicata trasferta in Russia.Inizia nel migliore dei modi la Lazio che al 13' passa: Correa scambia con Marusic e poi con un sinistro a giro dal limite fulmina Mignolet. Il Bruges reagisce. A fine primo tempo ingenuo fallo di Patric su Rits. Taylor va al Var e assegna il rigore. Dal dischetto Vanaken spiazza Reina (42').Nella ripresa il portiere di Champiojns Reina è attento prima in uscita su Dennis (52') e poi su un colpo di testa di Ritz (64'). Belgi spesso pericolosi, la Lazio ci prova con Milinkovic-Savic, ma Mignolet non si lascia sorprendere. Finisce 1-1, un punto d'oro per gli uomini di Inzaghi alle prese con le numerose assenze.