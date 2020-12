Biancocelesti secondi nel girone dietro al Dortmund Champions League: La Lazio pareggia 2-2 con il Bruges e avanza agli ottavi A vent'anni di distanza dall'ultima volta, la Lazio si qualifica per gli ottavi di finale di Champions League. Ai biancocelesti basta il 2-2 all'Olimpico contro il Bruges per passare il turno. Correa sblocca il risultato al 12', Vormer pareggia i conti tre minuti più tardi. Immobile su rigore riporta avanti i biancocelesti al 27', ma nella ripresa - nonostante l'inferiorità numerica per l'espulsione di Sobol avvenuta al 39' del primo tempo - i belgi pareggiano al 31' con Vanaken. Nel finale la Lazio rischia la beffa, ma il risultato non cambia più. Il Bruges 'retrocede' in Europa League

La Lazio pareggia 2-2 all’Olimpico con i belgi del Bruges e anche se con qualche brivido di troppo avanza agli ottavi di finale di Champions come seconda nel girone alle spalle del Borussia Dortmund.Gara fondamentale per i biancocelesti, che hanno a disposizione due risultati su tre per accedere agli ottavi di Champions League. Il Bruges può solo vincere. Inzaghi ritrova Correa accanto a Immobile, tra i pali confermato Reina. in difesa manca Patric: nel terzetto con Luiz Felipe e Acerbi c'è Hoedt. A centrocampo Milinkovic-Leiva-Luis Alberto.Ottimo avvio biancoceleste. Al 12’ dopo un tiro di Luis Alberto che Mignolet non riesce a trattenere Correa si avventa sul pallone per il tap-in ed è 1-0. Ma i belgi non stanno guardare e tre minuti dopo gran tiro di Lang a cui Reina si oppone senza trattenere il pallone, sulla ribattuta arriva per primo Vormer che calcia in porta e segna il gol del pari. Al 19’ gran sinistro da fuori di De Ketelaere, la palla passa non lontano dal palo alla destra di Reina, poi ancora fiammata Lazio: al 26’ Mata abbatte Immobile in area e lo stesso bomber sigla il gol del 2-1.Immobile è il terzo giocatore italiano a segnare in tutte le sue prime quattro presenze stagionali in una singola edizione di Champions League, dopo Del Piero e Inzaghi.Nella fase finale del primo tempo il Bruges si complica la vita: al 34’ Sobol, già ammonito, atterra Lazzari e viene graziato ma alla seconda entrataccia sempre su Lazzari viene espulso. Si va al riposo con i biancocelesti avanti e con l’uomo in più.A Inizio ripresa pioggia torrenziale sull’Olimpico, la Lazio controlla il gioco con autorità. Al 49' Correa vicinissimo al gol. Milinkovic lo serve in area, l'argentino cerca il diagonale dalla destra e sfiora il palo lontano. Al 55’ ci prova Marusic, ma Mignolet è ben piazzato. Intorno al 70’ i belgi tentano caparbiamente di farsi sotto esponendosi così a pericolose ripartenze laziali. Al 75’ Inzaghi concede il riposo a Immobile, Leiva e Luis Alberto rilevati da Caicedo, Escalante e Akpa Akpro ma un minuto dopo l’insistenza del Bruges è premiata: su cross dalla destra Vanaken si inserisce e di testa schiaccia in rete, è 2-2.C’è la sensazione che la Lazio avrebbe potuto chiuderla prima risparmiandosi qualche patema finale di troppo e al 92’ rischia addirittura la beffa: azione insistita del Brugge con De Ketelaere che da posizione defilata sulla sinistra colpisce una clamorosa traversa. Belgi vicinissimi al gol qualificazione ma il risultato regge e il punto basta ai biancocelesti.