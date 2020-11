Partita storica Champions, per la prima volta dirige un arbitro donna Stephanie Frappart arbitrerà la gara tra Juventus e Dinamo Kiev mercoledì a Torino

Prima storica volta in Champions League per un arbitro donna. Sarà la francese Stephanie Frappart a dirigere mercoledì sera la gara di Champions League tra Juventus e Dinamo Kiev, in programma alle 21 a Torino.Assistenti Hicham Zakrani e Mehdi Rahmouni, quarto uomo Karim Abed, Benoit Millot al Var. La partita tra Borussia Dortmund e Lazio è stata invece assegnata allo spagnolo Antonio Mateu Lahoz.Sara Gama è la prima donna vice presidente dell'Assocalciatori. La 31enne triestina capitana della Juventus e della Nazionale è stata eletta dall'Assemblea Aic riunita in video conferenza e che ha votato Umberto Calcagno nuovo presidente. Davide Biondini è il vice presidente vicario e Gianni Grazioli è il direttore generale.