Iniziata la sanificazione Chiuso il Tribunale di Ancona per un caso di Covid La risposta del tampone è arrivata ieri pomeriggio. Positivo un dipendente del Tribunale. 17 i casi positivi nelle Marche nelle ultime 24 ore

Dovrebbe riaprire domani il Tribunale di Ancona, chiuso dopo la conferma della positività di un dipendente.Si tratta di una persona con sintomi, tra cui febbre alta, che si è sottoposta al tampone: l'esito positivo è arrivato ieri alle 18.Nella sede del Tribunale sono partite le procedure di igienizzazione.Le udienze in programma e il Riesame sono stati trasferiti in un'aula nel palazzo della Corte d'Appello, a poche decine dimetri di distanza.Una chiusura che ha avuto conseguenze anche sul deposito delle liste dei candidati per le regionali. Le liste, infatti, devono essere presentate in Tribunale.Il deposito è stato quindi spostato in Corte d'Appello, un palazzo che dista poche decine di metri.Sono 17 i casi positivi al Coronavirus registrati nelle Marche nelle ultime 24 ore su 1.290 tamponi.Ci sono 2 in provincia di Ascoli Piceno, 6 in provincia di Pesaro Urbino, 7 in provincia di Macerata, 1 in provincia di Ancona e 1 fuori regione.Lo rende noto il Gores. I casi comprendono le persone rientrate dall'estero, chi ha avuto contatti con loro, screening percorso sanitario e casi in ambienti della movida.Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 2.086 tamponi: 1.290 nel percorso nuove diagnosi e 796 nel percorso guariti.