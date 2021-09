Mercati Chiusura in ribasso per le borse europee, Dow Jones gira in negativo. Corre il dollaro

di Chiara Rancati Tentano un recupero negli ultimi minuti ma chiudono in ribasso i mercati europei. Milano contiene le perdite a -0,21%, calano invece di oltre lo 0,6% Parigi e Francoforte. Contrastati invece i listini americani: Dow Jones in rosso dello 0,77%, Nasdaq in lieve rialzo Effetto di due dati sullo stato di salute dell'economia americana che puntano in direzioni opposte. Il prodotto interno lordo, che nel secondo trimestre è cresciuto più delle attese, al 6,7% - rivisto al rialzo di un decimo di punto rispetto alla stima preliminare. E le richieste di sussidi di disoccupazione, che crescono inaspettatamente per la terza settimana di fila: 362.000, 11.000 in più rispetto a sette giorni fa, mentre gli analisti prevedevano un calo a 335.000. Non frena invece il dollaro, che si rafforza nei confronti dell'euro per la sesta seduta consecutiva. La moneta unica europea è scesa ormai sotto quota 1,16 dollari.