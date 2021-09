La vittoria grazie ad un'azione solitaria Mondiali ciclismo, oro per Baroncini nell'under 23 Gli altri azzurri, Michele Gazzoli e Filippo Zana, si sono classificati al quarto e settimo posto

Secondo oro per l'Italia ai Mondiali di ciclismo in Belgio: dopo la vittoria di Ganna nella cronometro, è arrivato il trionfo di Filippo Baroncini nella prova in linea degli under 23. Il 21enne romagnolo di Massa Lombarda, in provincia di Ravenna, è arrivato solo sul traguardo di Lovanio. L'azzurro ha preceduto al traguardo l'atleta dell'Eritrea Biniam Ghirmay e l'olandese Olav Kooij. Per quanto riguarda gli altri azzurri, Michele Gazzoli è arrivato quarto e Filippo Zana settimo.La vittoria è arrivata dopo una fantastica azione solitaria negli ultimi 6 chilometri e dopo una caduta, a metà gara, causata dall'americano Quinn.“E’ stata una gara stressante che però è finita in modo perfetto, per me e per la squadra. Questa vittoria era il sogno della mia vita. Avevo previsto l’attacco in quel punto e alla fine è andato tutto come previsto. Sono commosso", ha commentato il vincitore. E poi: "Quando ero in fuga in quegli ultimi chilometri mi sono detto 'Vai vai, vai a vincere questa gara'. E ce l’ho fatta”.