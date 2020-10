Lo slovacco va finalmente a segno Giro d'Italia, impresa di Sagan sul traguardo di Tortoreto Tempesta Covid, poi decima tappa emozionante. Sagan vince da solo davanti all'americano McNulty e alla maglia rosa Almeida che guadagna 4" con l'abbuono

Il Covid irrompe pesantemente al Giro d’Italia. Dopo il giorno di riposo, nell’immediata vigilia della decima tappa, Lanciano-Tortoreto, 177km, arriva la notizia di otto positività (effettuati 571 tamponi): i corridori Kruijswijk (Olanda) e Matthews (Australia) e sei persone degli staff. I due chiaramente lasciano la corsa, così come due squadre, la Mitchelton-Scott (quattro membri dello staff positivi) e la Jumbo Visma, il team di Kruijswijck. Tappa al via regolarmente e si rivela ricca di emozioni. Si impone, finalmente, il fuoriclasse slovacco Peter Sagan giungendo da solo al traguardo dopo aver fatto parte di un gruppetto da subito in fuga. Sagan precede di 19” l’americano McNulty e di 23” la maglia rosa, il portoghese Almeida che guadagna così anche 4” di abbuono sui rivali della classifica. Perde terreno il danese Fuglsang, vittima di una foratura quando mancavano 9km all’arrivo.Una frazione articolata con cinque GpM, un tracciato misto con finale sui muri del teramano (Colonnella con punte del 18%) e il Controguerra (con un tratto addirittura al 24%). Finale da brivido con scalate e discese pericolose sotto la pioggia. Si staccano dal gruppo in undici, poi restano in sette, fra cui Sagan, Ganna e Cataldo, quindi in cinque (Ganna resta indietro). Ma il campione del mondo a cronometro rientra alla grande nel gruppetto di testa ai -30km. Nel finale allungo di Sagan e Swift, gli altri vengono ripresi. Ancora emozioni. Sagan va da solo, nel gruppo si fa vedere lo spagnolo Pello Bilbao che si lancia all’inseguimento dello slovacco, ma deve desistere. Dagli inseguitori iniziativa dell’americano McNulty, poi secondo. Quindi il gruppo maglia rosa regolato proprio da Almeida. Mercoledì undicesima tappa, Porto Sant’Elpidio-Rimini. 182km.