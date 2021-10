Una vittoria che mancava dal 1999 Parigi-Roubaix, trionfa Sonny Colbrelli L'azzurro ha preceduto, allo sprint, il belga Florian Vermeersch e l'olandese Mathieu van der Poel.

Alla sua prima partecipazione, l'azzurro Sonny Colbrelli (BahrainVictorious), di Desenzano del Garda, vince la 118ma edizione della Parigi-Roubaix, classica in linea di 258 km (55 dei quali sul pavè). L'ultimo italiano a vincere questa gara era stato, nel 1999, Andrea Tafi.Colbrelli ha preceduto, allo sprint, il belga Florian Vermeersch e l'olandese Mathieu van der Poel.Sonny Colbrelli, detto "Il Cobra", il 5 settembre scorso si aggiudica il Benelux Tour, primo italiano a riuscire nell’impresa. Il 12 settembre 2021 conquista il titolo Europeo nel ciclismo, imponendosi in volata su Remco Evenepoel. Il 26 settembre veste il ruolo di capitano della nazionale italiana al campionato mondiale in linea svolto nelle Fiandre, in Belgio.