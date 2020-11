Doppia vita Cina: donna trascurata dal marito impegnato sul lavoro lo tradisce con 300 uomini Agli amanti spillava anche soldi che poi spendeva nel gioco d'azzardo online

Una donna di 31 anni residente a Pechino, di nome Zhang, madre di due bambini, trascurata dal marito troppo impegnato sul lavoro, l’ha tradito in 2 anni con 300 uomini.La moglie annoiata ha creato un finto profilo con il nome Zhou Mo e, spacciandosi per una ragazza madre con due figli a carico, ha allacciato relazioni extraconiugali con centinaia di uomini, spillando loro anche i soldi per il “mantenimento dei bimbi e la copertura delle spese mediche”. Il bottino di Zhang è ammontato a 400 mila yuan (l’equivalente di 50mila euro). La donna ha poi speso tutti questi soldi sui giochi d’azzardo online.Un uomo, agganciato online, si è insospettito per la richiesta di soldi e, spulciando in rete, è riuscito a smascherarla e denunciarla alla polizia. La rivelazione ha scioccato i parenti e il marito, che ha espresso soddisfazione quando sua moglie è stata assicurata alla giustizia. Zhang rischia 8 anni e 5 mesi di reclusione e una multa di 40 mila yuan (5mila euro).