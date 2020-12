Annuncio congiunto Cina-Nepal Il Monte Everest è 'cresciuto': ha 86 centimetri in più Cina e Nepal hanno stabilito l'altezza ufficiale del Monte Everest, concordata tra scienziati dei due Paesi, ponendo fine alle discussioni. L'annuncio: il 'tetto del mondo' ha 8.848,86 metri d'altezza

Condividi

La nuova misurazione della vetta più alta del mondo è di(86 centimetri in più), leggermente superiore alla precedente misurazione riportata dal Nepal e circa quattro metri superiore a quella riferita dalla Cina.La nuova altezza è stata svelata durante una conferenza stampa: il ministro degli Esteri cinese, Wang Yi, e il suo omologo nepalese, Pradeep Gyawali, hannoe e la nuova altezza è apparsa sullo schermo.L'altezza dell'Everest, che si trova al confine tra Cina e Nepal, è stata concordata dopo che i topografi del Nepal hanno scalato il picco nel 2019 e una squadra cinese ha fatto lo stesso nel 2020.L'altezza dell'Everest è stata determinata per la prima volta da una squadra britannica intorno al 1856 come di 8.842 metri. Ma quella più accettata è determinata dal Survey of India nel 1954, di 8.848 metri. C'era stato un dibattito sull'effettiva altezza del picco e si era diffusa la preoccupazione che potesse essersi ridotto dopo un forteIl sisma aveva causato 9 mila vittime, danneggiato circa 1 milione di strutture in Nepal e innescato una valanga sull'Everest che aveva ucciso 19 persone al campo base. Tuttavia non c'era dubbio che l'Everest sarebbe rimasta la vetta più alta: il Monte K2, il secondo più alto, misura 8.611 metri.Nel 1999, un team della National Geographic Society che utilizzava la tecnologia Gps determinò l'altezza dell'Everest in 8.850 metri, mentre una squadra cinese nel 2005 ha riferito che l'altezza della cima fosse di 8.844,43 metri, non includendo la calotta nevosa. Un team di alpinisti e geometri del governo del Nepal ha scalato l'Everest nel maggio 2019 e ha installato Gps e apparecchiature satellitari per misurare il picco e l'altezza della neve sulla vetta.Il presidente cinese, Xi Jinping, ha visitato il Nepal nello stesso anno e i leader dei due Paesi hanno deciso di concordare un'altezza. Un team cinese ha quindi condotto misurazioni nella primavera del 2020 mentre tutte le altre spedizioni erano state annullate a causa della pandemia da coronavirus.