Cina. Serve energia, aumenta l'uso del carbone Nei giorni della Cop26, Pechino riequilibra domanda e offerta di energia, solo aumentando la produzione di carbone

Xi Jinping ha più volte ripetuto che la Cina diventerà un paese a emissioni nette pari a zero nel 2070, intanto non può fare a meno di aumentare l'uso del carbone.La mega-utility cinese che fornisce l'energia a quasi tutta la popolazione del Paese ha annunciato che la situazione delle forniture si sta stabilizzando, ma che ci potranno essere ancora difficoltà nei prossimi mesi. La State Grid Corporation of China ha rivelato che le carenze nella distribuzione di elettricità e riscaldamento si stanno risolvendo grazie all'aumento della produzione con carbone di oltre un milione di tonnellate al giorno.Oltre un mese fa a decine di miniere di carbone è stata chiesta una produzione aggiuntiva di 100 milioni di tonnellate, un incremento del 10%.La più grande società energetica al mondo rifornisce 1,1 miliardi di persone coprendo l'88% del territorio cinese. Il gigante asiatico dipende per il 60% dal carbone per alimentare le sue centrali elettriche. Per riuscire a fornire il riscaldamento con carbone e gas, la società ha ridotto la fornitura di energia ad alcune industrie ad elevato consumo e per mantere l'equilibrio ci potranno essere altre decisioni analoghe durante il periodo invernale e la prossima primavera, ha avvisato ancora.