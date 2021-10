Otto cose da sapere sulle misure contro il Coronavirus Giochi Olimpici invernali 2022, pubblicata guida anti-Covid. Nessuna quarantena per i vaccinati La guida ha due versioni, una è per gli atleti e i responsabili delle squadre, mentre l'altra si riferisce ad altre parti interessate, in particolare alle Federazioni internazionali

Pubblicato oggi il primo Playbook che spiega le misure anti-Covid-19 da osservare durante i Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022. La guida serve come base del piano d'azione per assicurare che tutti i partecipanti ai Giochi e gli addetti ai lavori in Cina siano al sicuro.“Vogliamo che tutti ai Giochi siano al sicuro, ecco perché chiediamo a tutti i partecipanti di seguire queste linee guida. Mantenere tutti in salute assicurerà che l'attenzione rimanga sui fondamenti dei Giochi Olimpici e Paralimpici: gli atleti e lo sport", ha detto Christophe Dubi, Direttore Esecutivo dei Giochi Olimpici del CIO.I Playbook coprono l'intero percorso di tutti i partecipanti ai Giochi, dettagliando i requisiti per l'ingresso e le misure che saranno messe in atto all'interno del sistema di gestione a ciclo chiuso. Ciò include ulteriori dettagli sulle politiche chiave delineate durante la recente riunione del Comitato esecutivo del CIO. La pubblicazione della seconda edizione dei Playbook è prevista entro la fine dell'anno, in vista dei Giochi Olimpici Invernali che si svolgeranno dal 4 al 20 febbraio 2022 e dei Giochi Paralimpici Invernali che si terranno dal 4 al 13 marzo 2022.E' stato definito un sistema speciale per proteggere i partecipanti ai Giochi e le persone in Cina riducendo le interazioni non necessarie per consentire a tutti di svolgere le attività quotidiane essenziali per il proprio ruolo durante i Giochi. Questo sistema a circuito chiuso consente ai partecipanti ai Giochi di entrare in Cina senza essere sottoposti a una quarantena obbligatoria di 21 giorni, a condizione che siano completamente vaccinati. E' stato dimostrato che i vaccini riducono l'infezione e la trasmissione di Covid-19 e sono uno strumento chiave per consentire lo svolgimento sicuro delle attività. Sarà obbligatorio essere completamente vaccinati almeno 14 giorni prima della partenza per la Cina, per poter entrare nel sistema a circuito chiuso senza quarantena. Chiunque non sia completamente vaccinato dovrà essere messo in quarantena per 21 giorni all'arrivo a Pechino. Eccezioni possono essere concesse per atleti e dirigenti della squadra caso per caso, sulla base di motivi medici.Saranno messi in atto protocolli rigorosi per identificare chi ha il virus Covid-19 il prima possibile attraverso i test; capire a chi potrebbe essere stato trasmesso il virus tramite il tracciamento dei contatti; e utilizzare l'isolamento e la quarantena per impedire al virus di diffondersi ulteriormente. Sarà ridotta al minimo l'interazione fisica, sarà obbligatorio indossare una mascherina ed evitare gli spazi chiusi, affollati o che prevedono contatti ravvicinati. Le basi di una buona igiene sono importanti per mantenere tutti al sicuro: pulire regolarmente e accuratamente le mani, disinfettare le superfici, evitare di toccarsi il viso. A ogni delegazione che prenderà parte ai Giochi verrà presto chiesto di nominare un ufficiale di collegamento Covid-19 (CLO). Il CLO supporterà i partecipanti ai Giochi per assicurarsi che comprendano i contenuti dei Playbook e l'importanza di rispettarli.