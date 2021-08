Un'ora al giorno da venerdì a domenica Cina, stretta sui videogame online per minori: si può giocare solo 3 ore a settimana A tutela della salute fisica e mentale

Condividi

La Cina vara una stretta sui videogame online per i minori che potranno giocare solo per un'ora al giorno, dalle 20 alle 21 da venerdì a domenica, per un tetto di 3 ore settimanali. La National Press and Publication Administration ha emesso la notifica "per un'efficace prevenzione della dipendenza dei minori dai giochi online" allo scopo, hanno riferito i media ufficiali, di affrontare il problema dell'uso eccessivo da parte dei minori di giochi online". Un problema, quello della dipendenza da videogiochi, molto diffuso in Cina. In questo modo, "sarà protetta più efficacemente la salute fisica e mentale dei minori".Il nuovo provvedimento avrà un effetto diretto sulle compagnie video ludiche cinesi, che dovranno fare in modo di limitare l'accesso dei minori ai propri giochi online. Ma non solo. La National Press and Publication Administration ha infatti sollecitato la rigorosa attuazione della registrazione e degli accessi con nome reale, sottolineando che i fornitori di giochi online non dovranno fornire alcuna forma di servizio che non preveda dati reali e riconoscimento facciale.Alle amministrazioni della stampa e dell'editoria a tutti i livelli è inoltre stato chiesto di rafforzare "la supervisione e l'ispezione dell'attuazione delle misure pertinenti per impedire ai minori di dedicarsi ai giochi online e di trattare con le società di videogame che non le hanno attuate rigorosamente in conformità con le leggi e i regolamenti". Una misura che ribadisce la necessità di "guidare attivamente le famiglie, le scuole e gli altri settori sociali per co-amministrare a governare e adempiere alla responsabilità della tutela minorile in conformità con la legge e creare per loro un buon ambiente di crescita sana".Non è la prima volta che la Cina interviene con misure drastiche nel settore. Finora, infatti, agli utenti cinesi di età inferiore ai 18 anni era permesso giocare online nei giorni feriali per un massimo di 90 minuti, con divieto di connettersi dopo le dieci di sera e prima delle 8 del mattino. Mentre, nei giorni festivi e nei weekend i minori potevano avere accesso ai giochi online per massimo tre ore al giorno.