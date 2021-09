Ferito da cinghiale cui aveva sparato, 74enne è grave E' accaduto nell'Alessandrino durante una battuta di caccia. L'animale selvatico gli ha reciso l'arteria femorale

Condividi

di Tiziana Di Giovannandrea Un uomo di Arenzano (Genova) di 74 anni è stato ferito gravemente da un cinghiale a cui aveva sparato. Il fatto è avvenuto durante una battuta di caccia nelle campagne di Castelletto d'Orba, in provincia di Alessandria.Il 74enne, che fa parte di una squadra di caccia al cinghiale, si trovava nei boschi dell'Alessandrino insieme ad altri componenti del gruppo per una battuta al cinghiale.L'uomo dopo aver sparato un colpo di fucile e ferito l'animale selvatico di grandi dimensioni, è stato attaccato violentemente dal cinghiale che lo ha colpito più volte alle gambe recidendogli l'arteria femorale.La situazione è apparsa immediatamente molto grave: gli altri cacciatori hanno soccorso prontamente il compagno di battuta stringendo con una cintura dei pantaloni la gamba ferita per frenare l'emorragia. Nel contempo hanno dato l'allarme, chiedendo aiuto al 118. Sul posto è intervenuto l'elisoccorso per velocizzare le operazioni di soccorso. L'elicottero ha trasferito il cacciatore all'Ospedale Santi Antonio e Biagio di Alessandria dove è stato ricoverato in codice rosso. È in prognosi riservata.Sull'accaduto stanno svolgendo tutti gli accertamenti del caso i Carabinieri della Compagnia di Novi Ligure i quali hanno appurato che l'uomo è stato attaccato dal cinghiale dopo il primo colpo di fucile sparato che ha ferito l'animale.