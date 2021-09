Roma, cinghiali davanti ad asilo nido Patuanelli: "E' emergenza del Paese, non solo di Roma"

Ancora una famiglia di cinghiali nelle vie di Roma. Il nuovo avvistamento, papà, mamma e cuccioli, è stato segnalato davanti ad un asilo nido a Montemario, nella zona nord della capitale. L'istituto sorge all'ingresso del parco dell'Insugherata, una riserva dove si trovano molti cinghiali."Se quello dei cinghiali fosse un problema solo di Roma direi magari fosse così. È un problema che tutti gli assessori regionali mi segnalano giornalmente". Lo dice il ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali, Stefano Patuanelli, durante il question time alla Camera. "La fauna selvatica è una proprietà dello Stato e non possiamo consentire che crei danni al privato - sottolinea -. Ci sono molte tecniche di riduzione della specie, quello selettivo venatorio è uno di questi, l’ultimo che si potrà mettere in campo assieme ad altri. Quella dei cinghiali è un’emergenza non solo del Comune di Roma, ma del Paese"."Rispetto all'indennizzo dei danni da fauna selvatica, non soltanto da cinghiali, credo si debba fare un ragionamento in legge di bilancio per incrementare la possibilità di indennizzo a chi ha danni dalla fauna selvatica", ha affermato il ministro Patuanelli interpellato al Question time in riferimento al risarcimento dei danni causati dai cinghiali, ricordando che la normativa Ue oggi prevede l'indennizzo soltanto entro i massimali de minimis pari a 25 mila euro nel triennio per impresa, "non sufficiente" secondo il titolare delle Politiche agricole.Sul problema del contenimento dei cinghiali Patuanelli ha detto che basterebbe applicare norme già esistenti come ad esempio quelle per le quali "le Regioni possono provvedere al contenimento dei cinghiali con i piani di prelievo selettivo senza limiti temporali come previsto per legge".