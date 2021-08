Il sisma provocò 299 morti e 388 feriti Cinque anni fa il terremoto nel Centro Italia, il premier Draghi ad Amatrice Il Presidente del Consiglio ha deposto una corona d'alloro al monumento delle vittime

Sono passati 5 anni dal 24 agosto del 2016 quando alle 3.36 una violenta scossa di terremoto di magnitudo 6 colpì la città di Amatrice, in provincia di Rieti, e altre comunità vicine nelle Marche, in Umbria e in Abruzzo, provocando 299 morti e 388 feriti.Al suono della tromba suonata da un carabiniere che ha intonato il Silenzio, il premier Mario Draghi ha deposto una corona d'alloro al monumento delle vittime del terremoto di Amatrice, nel parco don Minozzi della cittadina laziale che fu distrutta dal sisma. Come ricorda la lapide sotto il monumento di travertino, le vittime di Amatrice sono state 237 sulle 299 complessive.A seguire la cerimonia anche rappresentanti delle istituzioni tra cui il capo della Protezione civile, FabrizioCurcio.Sono cominciate così le cerimonie per il quinto anniversario del sisma che ha travolto anche i paesini di Accumuli, in provincia di Rieti come Amatrice, e di Arquata sul Tronto (Ascoli Piceno).Il premier, insieme alle altre autorità, partecipa alla messa celebrata dal vescovo di Rieti,monsignor Domenico Pompili, nel campo sportivo vicino."Prendendo spunto dall'immagine utilizzata dall'Apocalisse nella prima pagina che abbiamo ascoltato nel descrivere la città futura, possiamo spingere lo sguardo su queste 'terre mosse' dell'Appennino che, dopo anni di incertezza e di ritardo, sembrano avviate finalmente alla loro ricostruzione. Ora che la ricostruzione è partita, però, ci si accorge che non basta ri-costruire. Occorre, ancor prima, 'costruire' un nuovo rapporto tra l'uomo e l'ambiente. Non limitarsi, cioè, a riprodurre le forme del passato, ma lasciarsi provocare dalla natura, che è creativa e aperta al futuro". Lo ha detto nell'omelia della messa al campo sportivo di Amatrice in ricordo delle vittime del sisma 2016 il vescovo di Rieti, monsignor Domenico Pompili.